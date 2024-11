Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.11.2024

Goslar (ots)

Verschiedene Einbrüche am Wochenende in Goslar

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet in verschiedene Lokalitäten sowie eine Tierarztpraxis einzudringen.

Der oder die Täter versuchten mittels eines Werkzeuges in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis auf der Grauhöfer Landwehr, in einen Lieferdienst auf der Beslauer Straße und in eine Gaststätte in der Straße Bergtal in Goslar einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Bei einer Gaststätte auf dem Nonnenberg und einer weiteren auf der Rammelsberger Straße gelang es den Tätern, in die Innenräume zu gelangen und diese nach Diebesgut zu durchwühlen. Zum erlangten Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.600 Euro.

Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und Ermittlungsverfahren eigeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Im Stadtteil Jürgenohl ist es am Sonntag zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen.

Bislang unbekannte Täter kletterten in der Zeit von Sonntagmittag bis Sonntagabend auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses auf der Virchowstraße und versuchten in die Wohnung einzudringen, was jedoch misslang. Der oder die Täter flüchteten anschließend, hinterließen jedoch Sachschaden von ungefähr 300 Euro.

Die Polizei Goslar hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise, insbesondere zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen, nimmt die Polizei unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Berouner Brücke im Stadtteil Baßgeige.

Ein 27-jähriger Mann aus Goslar befuhr gegen 21.50 Uhr die Stapelner Straße in Fahrtrichtung Carl-Zeiß-Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in das Brückengeländer fuhr. Der Nissan mit Goslarer Kennzeichen durchbrach das Brückengeländer mit der Fahrzeugfront und wurde durch das Stahlseil des Geländers gehalten. Durch den Unfall fielen Teile des Brückengeländers auf die Bahnschienen.

Der Fahrzeugführer und seine 32-jährige Beifahrerin aus Goslar konnten selbständig und offensichtlich unverletzt den verunfallten Pkw verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Den 27-Jährigen erwarten jetzt verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Polizei Goslar hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell