POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 10.11.2024

Goslar (ots) - Diebstähle bei Marktkauf Technik Partner Am 08.11.2024, gegen 15:00 Uhr, betreten insgesamt 5 bislang unbekannte Personen das Elektrofachgeschäft "Technik Partner" Am Ostbahnhof in Clausthal-Zellerfeld. Eine der Personen verwickelt einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen entwenden die anderen Personen der Gruppe mehrere elektronische Geräte in einem Gesamtwert von ca. 1.100 Euro. Anschließend ...

