POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 09.11.2024

Diebstähle bei Marktkauf Technik Partner

Am 08.11.2024, gegen 15:00 Uhr, betreten insgesamt 5 bislang unbekannte Personen das Elektrofachgeschäft "Technik Partner" Am Ostbahnhof in Clausthal-Zellerfeld. Eine der Personen verwickelt einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen entwenden die anderen Personen der Gruppe mehrere elektronische Geräte in einem Gesamtwert von ca. 1.100 Euro. Anschließend entfernt sich die Personengruppe mittels eines Pkw in unbekannte Richtung.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags wiederholt sich ein ähnlicher Sachverhalt. Eine Personengruppe bestehend aus 4 bis 6 bislang unbekannten Personen, betritt gegen 17:40 Uhr das Elektrofachgeschäft. Zwei der Personen aus der Gruppe beginnen lautstark zu streiten, um die Mitarbeitenden vermutlich abzulenken. Währenddessen entwenden die anderen Personen mehrere Gegenstände in einem Gesamtwert von ca. 1.500 Euro.

Ob es sich bei beiden Taten um dieselbe Personengruppe handelt, kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Ereignissen im Zusammenhang stehen könnten, nimmt das Polizeikommissariat Oberharz telefonisch unter 05323/9531-0 entgegen.

i.A. Opitz, POK'in

