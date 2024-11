POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.11.2024

Goslar (ots) - Verschiedene Einbrüche am Wochenende in Goslar In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet in verschiedene Lokalitäten sowie eine Tierarztpraxis einzudringen. Der oder die Täter versuchten mittels eines Werkzeuges in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis auf der Grauhöfer Landwehr, in einen ...

mehr