POL-GS: Ausbildung mit Spiel, Spaß und ganz viel Wissen

29 neue Teen-Scouts an drei Schulen im Landkreis

Goslar (ots)

29 Kinder und Jugendliche werden künftig an ihren Schulen im Landkreis Goslar ihre neuen Aufgaben als Teen-Scouts wahrnehmen und die bereits aktiven Teams ergänzen.

Dieses Jahr sind es Schülerinnen und Schüler der Adolf-Grimme-Gesamtschule in Oker, des Ratsgymnasiums in Goslar sowie der Oberschule an der Deilich in Bad Harzburg, die erfolgreich die Ausbildung für diese verantwortungsvolle Aufgabe absolviert haben.

Das Projekt Teen-Scouts wurde bereits 2016 im Landkreis Goslar ins Leben gerufen und stetig weiterentwickelt. Eingebunden sind der Jugendschutz des Landkreises Goslar, die Schulen und das Präventionsteam der Polizei, die seitdem gemeinsam 350 Schülerinnen und Schüler zu Teen-Scouts ausgebildet haben.

Dass eine anspruchsvolle Tätigkeit auf die 29 Absolventen wartet, erfuhren diese bereits am Montag, dem ersten der drei Ausbildungstage, mit den Einstiegsfragen: Was haben ein Herz, ein Pflaster und eine Packung Taschentücher mit einer Ausbildung zum Teen-Scout zu tun? Was könnten die Sonnenbrille, eine Tafel Schokolade oder ein Kuschelkissen bedeuten? Zuhören und füreinander da sein, hilfsbereit sein und Respekt voreinander haben, waren die Schlüsselworte.

Die eigenen empathischen Fähigkeiten spielen eine entscheidende Rolle für einen zukünftigen Teen-Scout, das erkannten die Schülerinnen und Schüler schnell. Sie alle kannten sich noch nicht, mussten daher aufeinander zugehen, ins Gespräch kommen und gemeinsame Rollenspiele entwickeln. Auch Konfliktfähigkeit und Zivilcourage wurden in der Ausbildung angesprochen, denn künftig werden die 12- bis 15-Jähren vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Schule sein. Integration neuer Schülerinnen und Schüler oder Hilfe bei Hausaufgaben werden beispielsweise Teil ihres Wirkens sein. Sie helfen damit, das Schulklima zu verbessern. Durch diesen Peer-to-Peer Ansatz, das haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, werden Lehrkräfte sowie die Sozialarbeit unterstützt und ein Stück weit entlastet.

Zum Ende der dreitägigen Ausbildung überreichten die Schulleitungen den sichtlich stolzen neuen Teen-Scouts eine Urkunde.

Die aktuelle Ausbildung erfolgte durch Claudia Hopp (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz vom Landkreis Goslar), Stephani Gobernack (Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar), den Lehrerinnen Mareike Antrick-Wadsack, Jessika Voll und Antonia Langlotz (Ratsgymnasium Goslar), Nicole Vopel (Oberschule an der Deilich), den Schulsozialarbeiterinnen Anke Thun, Christine Koschwitz, Claudia Hennek (AGG Goslar und Oberschule an der Deilich).

