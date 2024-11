Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Wilhelmstraße

12.11.24, 17:00 Uhr - 13.11.24, 07:00 Uhr

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zum Mittwoch in einer Schule in der Wilhelmstraße in Helmstedt ein. Er entwendete einen Tablet-PC. Der Hausmeister der Schule bemerkte den Einbruch am Mittwochmorgen und informierte umgehend die Polizei.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand verschaffte sich der Unbekannte durch gewaltsames Einwirken auf ein auf der Gebäuderückseite befindliches Fenster Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren drang er ebenfalls mittels Gewalteinwirkung in mehrere Räumlichkeiten ein und durchsuchte diese nach sich lohnender Beute. Schlussendlich verließ er das Gebäude mit dem Diebesgut unerkannt auf vermutlich demselben Wege. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen nahe der Schule bemerkt haben oder anderweitige Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351 5210 bei den Ermittlern der Polizei in Helmstedt zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell