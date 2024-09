Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kriminelle erbeuten Uhren, Schmuck und Geld im Wert von rund 150.000 Euro mit Schockanruf/Polizei warnt vor Masche

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kriminelle haben am Mittwoch (04.09.) mit der "Schockanruf"-Masche Beute gemacht und eine Seniorin aus Mörfelden-Walldorf um Schmuck, Uhren und Geld gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierte ein angeblicher Staatsanwalt die Frau und machte ihr weis, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, forderte der Betrüger zunächst 100.000 Euro. Der falsche Staatsanwalt setzte die Dame unter Druck und brachte sie schließlich dazu in der Frankfurter Innenstadt Uhren, Schmuck und Geld im Gesamtwert von rund 150.000 Euro an "seine Sekretärin" zu übergeben. Es wurde ein Verfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

