Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Café in der Dieburger Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 8.10 Uhr am Donnerstagmorgen (5.9.) stießen Zeugen auf die Spuren die kriminellen Eindringlinge, die sich seit 19 Uhr am Vorabend gewaltsam Zutritt zu dem Gastraum verschafft hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie durch ...

