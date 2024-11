POL-WOB: Unbekannter raubt Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Brunnenweg 11.11.24, 17:30 Uhr - 12.11.24, 07:30 Uhr Helmstedt, Holzberg 11.11.24, 18:30 Uhr - 12.12.24, 07:30 Uhr Zu zwei Einbrüchen in Firmenfahrzeuge kam es in der Nacht zum Dienstag in dem Straßen Brunnenweg und Holzberg in Helmstedt. Als ein 44 Jahre alter Firmenmitarbeiter am Dienstagmorgen zu seinem Firmenwagen kam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe des PKW eingeschlagen und ...

