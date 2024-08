Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve/Weißer Kia aufgebrochen und Rucksack entwendet

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag (15.08.) im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 16.55 Uhr eine Seitenscheibe eines weißen Kia ein, der in Bereich des Kreisverkehrs Valve/Auf der Geest in Höhe des Friedhofs geparkt war. Vom Beifahrersitz entwendeten sie einen Rucksack mit diversen Wertgegenständen und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

