POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Geschäftsgebäude mit Farbe verschmutzt

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 14.08.2024, den auf einem Parkplatz am Schloss in Nordkirchen geparkten braunen Citroen Berlingo einer 40-jährigen Halterin aus Solingen. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr