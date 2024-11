Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in PKW - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Brunnenweg

11.11.24, 17:30 Uhr - 12.11.24, 07:30 Uhr Helmstedt, Holzberg 11.11.24, 18:30 Uhr - 12.12.24, 07:30 Uhr

Zu zwei Einbrüchen in Firmenfahrzeuge kam es in der Nacht zum Dienstag in dem Straßen Brunnenweg und Holzberg in Helmstedt. Als ein 44 Jahre alter Firmenmitarbeiter am Dienstagmorgen zu seinem Firmenwagen kam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe des PKW eingeschlagen und diverses Werkzeug aus dem Kofferraum entwendet wurde. Das Fahrzeug hatte er am Abend zuvor auf einem Parkplatz im Brunnenweg abgestellt. Selbiges widerfuhr einem 63 Jahre alten Inhaber einer anderen Firma, der sein Fahrzeug über Nacht auf einem Parkplatz in der Straße Holzberg abgestellt hatte. Auch hier zerstörten Unbekannte die Heckscheibe und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe im oberen vierstelligen Bereich. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351 5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell