POL-KA: (KA) Ettlingen - Malsch - Autofahrer verursacht mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen verursachte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer mehrere Verkehrsunfälle entlang der Bundesstraße 35 bei Ettlingen und Malsch.

Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Renault auf der B3 bei Ettlingen in Richtung Karlsruhe. An der Straßenkreuzung B3 zur Anschlussstelle Karlsruhe-Süd musste ein ihm vorausfahrender Autofahrer an der dortigen Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten. Der 55-Jahre alte Mann stoppte zunächst hinter dem Pkw, um im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden Pkw aufzufahren. Der Autofahrer bemerkte offenbar den Zusammenstoß, stieg aus und wollte mit dem 55-Jährigen Kontakt aufnehmen. Dieser blieb jedoch in seinem Fahrzeug sitzen und fuhr, nachdem er erneut das Heck des vor ihm stehenden Pkw touchierte, davon.

Auf der weiteren Fahrtstrecke in Richtung Malsch geriet der 55-Jährige offenbar immer wieder auf die Gegenfahrbahn, sodass andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen mussten. Gegen 11:00 Uhr endete die Fahrt des Mannes mit einem weiteren Verkehrsunfall. An einem Kieswerk in Malsch kam der 55-Jährige offenbar von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Firmenschild.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Ettlingen neben diversen Ausfallerscheinungen auch eine Atemalkoholkonzentration von etwa 2,26 Promille fest. Die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Neben einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss der 55-jährige Autofahrer wohl auch mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

