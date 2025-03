Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Tiefgarage - Hochwertige Pedelecs und Bühnenequipment gestohlen

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagmorgen (27. März) meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße in Niederkassel einen Einbruch in die gemeinsam mit dem Nachbarhaus genutzte Tiefgarage.

Ein Bewohner entdeckte um 08.00 Uhr Hebelspuren an der Hauseingangstür. Zudem hatten die Täter die Steuereinheit des Rolltores zur Tiefgarage von der Wand gerissen. Ein weiterer Bewohner berichtete, dass am Mittwochabend (26. März) um 21.00 Uhr noch alles in Ordnung war.

Die Diebe entwendeten drei hochwertige E-Bikes, darunter zwei vom Hersteller Porsche, ein Mountainbike der Firma Mondrake sowie mehrere Bühnenscheinwerfer der Marken Light Maxx und Eurolite. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Kontakt unter 02241 541-3221. (Bi)

