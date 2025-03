Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallfahrer mit 2,6 Promille unterwegs

Troisdorf (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Donnerstag (27. März) in Troisdorf war mit gut 2,6 Promille unterwegs. Gegen 11:00 Uhr fuhr der 29 Jahre alte Mann aus Köln mit seinem Pkw aus Richtung Porz kommend über die Hauptstraße in Richtung Spich. Am Kreisverkehr Hauptstraße/ Belgische Allee/ Ranzeler Straße musste eine vor dem Kölner fahrende Frau, die ebenfalls aus Köln kommt, ihren Ford verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 29-Jährige augenscheinlich zu spät und fuhr mit seinem Renault auf den stehenden Pkw auf. Dabei entstand an den Fahrzeugen jeweils geringer Sachschaden, der insgesamt auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt wird. Die 43-jährige Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte die Frau ab und wollte sich gegebenenfalls später selbständig zu einem Arzt begeben. Die hinzugerufenen Polizisten bemerkten bei dem Renault-Fahrer direkt deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Auch hatte er eine verwaschene Aussprache und Probleme, sich auf den Beinen zu halten. So setzte er sich während der Sachverhaltsaufnahme auf den Boden und brauchte mehrere Anläufe, um wieder zum Stehen zu kommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann den Wert von gut 2,6 Promille. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, am Vorabend auf einer Feier Alkohol getrunken zu haben. Er wurde daher mit zu einer Polizeiwache genommen. Hier ergänzte der 29-Jährige, dass er außerdem hohe Mengen Cannabis konsumiert habe. Ein Arzt entnahm dem Mann zwei Blutproben zur Bestimmung des Alkohol- und Betäubungsmittelwertes. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige, in der sich der Kölner wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses verantworten muss. (Uhl)

