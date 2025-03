Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft beantragt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (26. März) meldete eine Bewohnerin eines Vierparteienhauses in Sankt Augustin gegen 09.00 Uhr zwei verdächtige Männer im Hausflur, die sich an der Wohnungstür der Nachbarn zu schaffen machen.

Mehrere Streifenwagen fuhren zur mutmaßlichen Tatörtlichkeit in der Straße "Am Kirschbäumchen". Ein Beamter entdeckte bei der Umstellung des Hauses durch das Küchenfenster der Erdgeschosswohnung einen Mann, der der Beschreibung der Zeugin entsprach. Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Mann aus Offenbach am Main, öffnete das Küchenfenster, vermutlich um zu flüchten. Er sah den Beamten und schloss das Fenster wieder. Anschließend lief er in das Wohnzimmer und versuchte dort, aus dem Fenster zu steigen. Auch dort stand ein Polizeibeamter, sodass sich der mutmaßliche Einbrecher wieder in die Wohnung zurückzog.

Nachdem die Polizei alle Fluchtwege blockiert hatte, betraten die Beamten die aufgebrochene Wohnung. Die Wohnräume waren durchwühlt. Der 34-Jährige und sein Mittäter, ein 65-jähriger Hesse, waren zunächst nicht zu finden. Schließlich entdeckten die Beamten die Tatverdächtigen in einer Kammer auf dem Dachboden des Hauses und nahmen sie widerstandslos fest.

Die beiden Männer, von denen der Ältere einschlägige polizeiliche Erkenntnisse als Einbrecher hat, sind am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den 65-Jährigen. Auch gegen den 35-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, dieser wurde jedoch unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell