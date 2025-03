Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme wegen Tankbetrug, Ladendiebstahl, unerlaubtem Aufenthalt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (26. März) nahm die Polizei in Siegburg einen Mann fest, dem gleich eine ganze Reihe an Verstößen vorgeworfen wurde: Tankbetrug, Ladendiebstahl, unerlaubter Aufenthalt in der Bundesrepublik und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen 15:00 Uhr beobachteten zwei Mitarbeiter eines Drogeriegeschäfts in der Holzgasse einen Verdächtigen, der mehrere hochwertige Parfüm-Verpackungen im Wert von über 500 Euro in eine mitgebrachte Tasche steckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Die beiden Zeugen folgten dem Unbekannten. Die Aufforderungen stehen zu bleiben missachtete der Verdächtige und lief in Richtung der Zeithstraße davon. Bei der Flucht warf er den Beutel mit dem Diebesgut von sich. Dabei ging ein Flakon im Wert von über 250 Euro zu Bruch. Die Verfolger konnten aufschließen und bekamen den mutmaßlichen Ladendieb zu fassen. Es entwickelte sich ein kurzes Gerangel. Den beiden Ladendetektiven gelang es, den Flüchtigen zu fixieren und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festzuhalten. Die Polizeibeamten nahmen den 32 Jahre alten Mann aus dem Iran, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest und mit zu einer nahegelegenen Polizeiwache. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige kurz zuvor gegen 14:45 Uhr schon an einer Tankstelle an der Wahnbachtalstraße strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Hier bemerkte ein Angestellter, dass an einer Zapfsäule getankt, der Betrag von über 120 Euro jedoch nicht beglichen wurde. Eine Inaugenscheinnahme der Videoaufzeichnung zeigte dann, wie ein Mann, bei dem es sich mutmaßlich um den Iraner handelt, einen Pkw betankt und Scheibenwischwasser aufgefüllt hatte und anschließend ohne zu zahlen davon gefahren war. Die an dem Mercedes-Benz abgelesenen Kennzeichen waren in der Vergangenheit bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden und traten seitdem in weiteren zehn Fällen im Rahmen von Tankbetrügen in Erscheinung. Ob auch diese Taten dem Festgenommenen zur Last gelegt werden können, wird untersucht. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und sich zudem unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Der Iraner, der sich nun wegen der genannten Delikte strafrechtlich verantworten muss, soll im Laufe des heutigen Tages (27. März) einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Ergebnis der Vorführung steht bis zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. (Uhl)

