Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior installiert App/ Täter erlangt vollen Zugriff auf Smartphone

Siegburg (ots)

Am Dienstag (25. März) meldete sich ein 71 Jahre alter Mann aus Siegburg, um Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Der 71-Jährige schilderte den Beamten, dass er sich am Vormittag via Internet in einem Portal für Jobsuchende angemeldet habe. Kurz darauf habe er einen Anruf von einem Mann bekommen, der ihm eine Arbeit vermitteln wollte. Insgesamt habe der Fremde ihn vier Mal von unterschiedlichen ausländischen Rufnummern angerufen. Der Siegburger gab weiter an, dass er sich im Lauf der Telefonate von dem Fremden dazu habe verleiten lassen, eine App auf seinem Handy zu installieren. Kurz darauf habe der Unbekannte die Herrschaft über das Mobiltelefon des 71-Jährigen erlangt und habe mit der Frontkamera Fotos von ihm gemacht. Dann habe der Tatverdächtige den Senior zur Herausgabe seiner Bankdaten gedrängt. Der Geschädigte ging auf diese Forderungen nicht ein, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese warnt vor dieser Masche. Kriminelle bringen ihre Opfer dazu, sogenannte Remote-Desktop-Software zu installieren. Dadurch wird eine nahtlose Remote-Verbindung hergestellt, die Täter bekommen den Bildschirm eins zu eins übertragen und erlangen Fernzugriff auf Computer oder Smartphone. Cybercrime wird somit Tür und Tor geöffnet. Den besten Schutz vor diesen kriminellen Machenschaften bietet die Stärkung der Cyber Resilienz. Da in der technischen Welt eine Vielzahl an Risiken lauert, sollten sich Internetnutzer eine gesunde Portion Misstrauen bewahren. Im Internet können Sie sich unter www.polizei-beratung.de weitere Informationen holen und auch das Fachkommissariat für Kriminalprävention ist unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de für Sie erreichbar. (Uhl) #SicherImAlter

