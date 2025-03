Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Lohmar (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Lohmar wurde ein Kradfahrer am Dienstag (25. März) leicht verletzt. Gegen 17:15 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 484 (B 484) aus Richtung Donrath kommend in Richtung Lohmar unterwegs. Vor ihm fuhr eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes-Benz. Beide wollten an der Donrather Kreuzung nach links auf die Bundesstraße 507 (B 507) abbiegen. Aufgrund von stockendem Verkehr vor ihr musste die 77-Jährige bremsen. Dies erkannte der Jugendliche zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dadurch konnte der junge Lohmarer sein Zweirad nicht mehr halten und kippte mit ihm zur Seite. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die zunächst vor Ort durch Rettungssanitäter und später in einem Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden, der sich nach einer ersten Schätzung auf einen dreistelligen Eurobetrag beläuft. Die Polizei rät, um die Risiken für sich und andere zu minimieren, vorausschauend und defensiv mit gegenseitiger Rücksichtnahme am Straßenverkehr teilzunehmen. Achten Sie stets auf ausreichenden Sicherheitsabstand. (Uhl) #Leben

