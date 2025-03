Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dachstuhlbrand in Lohmar/ Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Lohmar (ots)

Im Lohmarer Ortsteil Agger kam es am Sonntagmorgen (23. März) zu einem Dachstuhlbrand. Gegen 07:25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Feuer in einem Haus in der Bergaggerstraße, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Bei Eintreffen der Polizisten an der Einsatzstelle war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten zugange und der Verletzte wurde in einem Rettungswagen behandelt. Später wurde der 38 Jahre Mann mit Wohnsitz in Köln einem Krankenhaus zugeführt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass es sich bei dem 38-Jährigen um den Mieter der Wohnung handelt, in der das Feuer ausbrach. Nachdem das Feuer ausgebrochen war, soll ein Anwohner ihn per Telefon verständigt haben, woraufhin er nach Agger kam. Hier versuchte er zunächst den Brand selbst zu löschen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Da es Hinweise darauf gab, dass der Mann eine Cannabis-Plantage in der Wohnung betrieb, wurde er im Anschluss an die ärztliche Versorgung vorläufig festgenommen. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben bislang, dass sich eine solche Plantage lediglich im Aufbau befunden hat, aber noch keine Cannabis-Pflanzen vorhanden waren. Da es sich somit um eine straflose Vorbereitungshandlung handeln dürfte, wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach aktuellem Stand der weiterhin laufenden polizeilichen Ermittlungen ist ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. (Uhl)

