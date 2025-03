Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Raubdelikte in Troisdorf - Polizei sucht Zeugen

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (21. März) kam es in Troisdorf innerhalb weniger Minuten zu zwei Raubdelikten. Die Täter entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22:25 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 52-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Farnweg" in Spich.

Er gab sich als Kriminalpolizist aus, zog eine Pistole und forderte die Bewohnerin auf, ihren Sohn zu holen. Da dieser nicht zu Hause war, rief die Frau ihn per Mobiltelefon an. Währenddessen betraten drei weitere Männer die Wohnung, durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten drei Ringe der Geschädigten. Anschließend flüchteten die vier Täter in Richtung der Straße "Am Senkelsgraben". Die Frau blieb unverletzt.

Nur wenige Minuten später erschien der angerufene Sohn bei seiner Mutter und berichtete den eingetroffenen Polizeikräften, dass er kurz zuvor im Haus-Broich-Park überfallen worden sei.

Vier unbekannte Männer hätten den Volljährigen dort angesprochen und bedroht. Als er fliehen wollte, holten sie ihn ein, brachten ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein. Einer der Täter entwendete seine Umhängetasche mit Bargeld. Zudem wurde er mit einem Springmesser bedroht. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung der Straße "Am Bürgerhaus". Nach Angaben des Geschädigten blieb er unverletzt.

Die beiden Überfallenen beschreiben die Unbekannten folgendermaßen:

Der Haupttäter ist etwa 19 bis 22 Jahre alt und circa 185 cm bis 195 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und blonde Haare. Bekleidet war er mit einer Jogginghose und grauer Oberbekleidung. Zudem trug er einen dunklen Schlauchschal, der bis zu seiner Nase hochgezogen war.

Seine drei Mittäter sind circa 19 bis 21 Jahre alt und 170 cm bis 175 cm groß. Sie haben eine schlanke Statur und schwarze, kurze Haare. Alle Drei waren maskiert und trugen Jogginghosen und dunkle Oberbekleidung.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer unerkannt entkommen.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen und ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

