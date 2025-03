Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto rollt herrenlos über Straße/ Fahrer betrunken

Lohmar (ots)

Am Samstag (22. März) kam es in Lohmar zu einem kuriosen Verkehrsdelikt. Gegen 09:30 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizei, dass im Ortsteil Inger ein Autofahrer aus seinem Auto gestiegen und dieses dann weggerollt sei. Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass der 62 Jahre alte Mercedes-Benz-Fahrer am Fahrbahnrand der Kierbachstraße angehalten hatte, ausgestiegen und dort zusammengesackt war. Da an dem Auto weder ein Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen war, rollte es führerlos quer über die Gegenfahrbahn und kam daneben in einem Graben zum Stehen. Dabei entstand weder Sach- noch Personenschaden. Die Zeugin hielt an und eilte dem 62-Jährigen aus Lohmar mit zwei weiteren Männern zur Hilfe, die ihm wieder auf die Beine halfen. Auf die hinzugerufenen Polizisten machte der Lohmarer einen verwirrten Eindruck. Außerdem fanden sich in dem Pkw jeweils volle und geleerte Likörflaschen und Bierdosen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Außerdem räumte der Mann Cannabiskonsum ein. Der Autofahrer wurde daher in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blutproben zum Nachweis von Alkohol und Drogen entnommen wurden. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Das Fahrzeug wurde auf seinen Wunsch hin abgeschleppt. Der 62-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (Uhl)

