POL-SU: Drei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstag (20. März) kam es zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Frau an der S-Bahn-Haltestelle "Sankt Augustin - Zentrum". Gegen 11:00 Uhr hielt sich die Seniorin an der S-Bahn-Haltestelle auf. Als die Straßenbahn einfuhr, stellte sich eine unbekannte Frau vor die Geschädigte und versperrte ihr zunächst den Eintritt in die Bahn. Sie verwickelte die 81-Jährige in ein ...

