POL-SU: Charity-Blaulicht-Turnier - Zehnjähriges Jubiläum der Polizei-Eishockey-Mannschaft Bullsharks Cologne

Hennef (ots) - Bei einem Einbruch am Dienstagabend (18. März) in Hennef wurden zwei Pedelecs und eine Kiste Bier gestohlen. Die Bewohnerin eines Hauses in der Selma-Lagerlöf-Straße im Ortsteil Weldergoven meldete der Polizei, dass sie am Mittwochmorgen (19. März) den Diebstahl bemerkte. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige waren offenbar in den Garten des Hauses und von hier in einen umschlossenen Carport ...

mehr