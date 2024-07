LPI-EF: Pfandrückgabe eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots) - Donnerstagmorgen ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein Verkehrsunfall mit einem Reh. Ein 43-Jähriger war mit seinem Transporter zwischen Markvippach und Bachstedt unterwegs gewesen, als das Tier die Fahrbahn querte. Der Fahrer schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und kollidierte mit dem Wild. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle. (SE) Rückfragen bitte an: ...

