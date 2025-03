Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecs und Bier gestohlen

Hennef (ots)

Bei einem Einbruch am Dienstagabend (18. März) in Hennef wurden zwei Pedelecs und eine Kiste Bier gestohlen. Die Bewohnerin eines Hauses in der Selma-Lagerlöf-Straße im Ortsteil Weldergoven meldete der Polizei, dass sie am Mittwochmorgen (19. März) den Diebstahl bemerkte. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige waren offenbar in den Garten des Hauses und von hier in einen umschlossenen Carport gelangt. Daraus entwendeten sie zwei Pedelecs samt Ladegeräten sowie eine Kiste Bier und entkamen im Anschluss unerkannt. Die Fahrräder waren vom Hersteller Cannondale und Specialized. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Henneferin schilderte den Polizisten, dass sie am Abend gegen 22:30 Uhr ein verdächtiges Geräusch und anschließend die knatternden Motorengeräusche eines älteren Autos gehört habe. Gesehen habe sie jedoch nichts. Die Frau vermutet nun, dass ihre Wahrnehmungen mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen und somit die Tatzeit eingegrenzt werden kann. Wer im Bereich der Selma-Lagerlöf-Straße etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Diebstahl bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3521. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrraddiebe es insbesondere auf hochpreisige Räder abgesehen haben. Auch in Fahrradabstellräumen, Kellern, Garagen und Ähnlichem sollten Zweiräder immer angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Zugangstüren möglichst abgeschlossen sind. Den besten Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Schließen Sie das Rad mit dem Rahmen bestenfalls fest an einem verankerten Gegenstand an, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Auch GPS-Tracking kann Diebstahlschutz bieten. Die versteckten Sender alarmieren den Besitzer über das Smartphone, wenn das abgestellte Rad bewegt wird. Zudem kann laufend der aktuelle Standort übermittelt werden. (Uhl) #RiegelVor

