POL-PPRP: Brennendes Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am 21.09.2024, zwischen 00:30 und 12:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Zollhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 27-Jähriger hatte sein weißes Fahrzeug der Marke VW zuvor am Fahrbahnrand geparkt und musste kurze Zeit später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person touchierte wahrscheinlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und verließ anschließend die ...

