Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fünf Aufbrüche von Fahrzeugen

Sankt Augustin/ Troisdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19. März) auf Donnerstag (20. März) kam es zu insgesamt fünf Fahrzeug-Aufbrüchen im Troisdorfer und Sankt Augustiner Stadtgebiet. In Troisdorf überwanden Unbekannte in zwei Fällen die verschlossenen Türen von Handwerkerfahrzeugen und entwendeten Werkzeuge in einem Wert von fast 3000 Euro. Auch der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Tatorte liegen hier in der Spicher Hauptstraße und der Kettelerstraße in Sieglar. In zwei weiteren Fällen wurden am Troisdorfer Wilhelm-Hamacher-Platz die Seitenscheiben von zwei Autos eingeworfen. Beide Fahrzeuge wurden durchsucht, die Täter machten aber keine Beute. Jedoch wird der Sachschaden hier ebenfalls auf 1000 Euro geschätzt. Darüber hinaus gelangten Unbekannte Täter in Sankt Augustin in den verschlossenen Transporter eines Handwerkers, welcher an der Gottfried-Salz-Straße abgestellt war. Die Verriegelung wurde mittels sogenannten "Schlossstechen" überwunden und aus dem Fahrzeuginneren wurden Werkzeuge in einem Gesamtwert von 5000 Euro entwendet. Zur Prävention von Fahrzeugaufbrüchen rät die Polizei sämtliche Wertgegenstände, vor Verlassen des Autos, mitzunehmen. Auch der Kofferraum eignet sich nicht zur Aufbewahrung von Wertsachen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221 (für Troisdorf) oder 02241 541-3321 (für Sankt Augustin). (PvG) #RiegelVor

