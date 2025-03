Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Zweirad gegen Pkw/ Fahrradfahrer schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (21. März) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 21:30 Uhr fuhr der 76 Jahre alte Mann aus Siegburg mit seinem Rad von der Beethovenstraße kommend in Richtung der Frankfurter Straße. Diese wollte er augenscheinlich überqueren. Hier fuhr jedoch eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen in Richtung Hennef. An der Kreuzung der Frankfurter Straße/ Beethovenstraße/ Mühlengrabenstraße zeigte die Ampel für die Ruppichterotherin grünes Licht. Die Fahranfängerin fuhr dabei nach eigenen Angaben langsamer als die erlaubten 50 km/h, als sie sah, wie sich von rechts der Radfahrer näherte. Dieser hatte Tüten am Lenker hängen, hatte keine Beleuchtung eingeschaltet und zeigte eine unsichere Fahrweise. Der Mann sei ihr dann gegen die rechte Pkw-Seite gefahren und gestürzt. Die Autofahrerin habe nicht bremsen und den Unfall verhindern können. Sie habe sogleich angehalten und sich um den verletzt auf dem Boden Liegenden kümmern wollen. Ein unabhängiger Zeuge, der die Angaben der 18-Jährigen bestätigte, half bei der Versorgung des Verletzten, bis ein Rettungswagen hinzukam. Nach Angaben der leichtverletzten Citroen-Fahrerin und des Zeugen sei der Radfahrer am Fußgängerüberweg bei Rotlicht in einem Bogen auf die Straße gefahren und gegen das Auto geprallt. Der Mann habe stark nach Alkohol gerochen und nur lallend gesprochen. Aus den Tüten verteilten sich leere Bierflaschen auf der Fahrbahn. Der 76-Jährige konnte auf Grund seiner schweren Verletzungen zunächst nicht zum Sachverhalt befragt werden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auf Grund des Verdachts der Alkoholisierung wurde ihm hier auch eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes entnommen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell