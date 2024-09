Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgemaßnahmen

Nordhausen (ots)

In der Freiherr-vom-Stein-Straße unterzogen am Donnerstag gegen 01.45 Uhr Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen einen Audi einer Verkehrskontrolle. Am Steuer saß ein alkoholisierter 36-Jähriger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Überprüfung der Personalien von dem Fahrer und seinem Beifahrer wurde bekannt, dass nach beiden aufgrund einer Aufenthaltsermittlung gefahndet wurde. Das Fahrzeug musste am Kontrollort zurückbleiben, weil auch der Beifahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ein Dritter, der nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Fahrzeug für den alkoholisierten Fahrer übernehmen sollte, war ebenfalls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell