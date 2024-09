LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Silke B.?

Dingelstädt (ots) - Unbekannte betraten widerrechtlich in der Poststraße einen Kindergarten und durchsuchten diesen nach Beutegut. Beim durchwühlen von Büroräumen fanden sie in einem Schrank eine Geldkassette auf und entwendeten einen dreistelligen Betrag an Bargeld. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz, sicherten Spuren und leiteten ein ...

mehr