LPI-NDH: Radfahrerin übersehen und schwer verletzt

Nordhausen (ots) - Am Dienstagabend befuhr eine Mopedfahrerin den Kreisverkehr in der Hesseröder Straße. Eine in den Kreisverkehr einfahrende Pkw-Fahrerin übersah die Fahrerin des Kleinkraftrads und stieß mit ihr zusammen. Die Mopedfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren fahrlässiger Körperverletzung ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

