Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche Radfahrer stürzen

Mühlhausen (ots)

Zwei Radfahrer im Alter von 12 und 14 Jahren befuhren am Mittwochmorgen einen Radweg in der Wagenstedter Straße. Einer der Jugendlichen kam auf Kies ins Rutschen und anschließend zu Fall. Danach stürzte er in seinen Begleiter. Beide verletzten sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz um die Jugendlichen zu Behandeln.

