Drei Verletzte und rund 60.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag bei Maselheim.

Kurz vor 18 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem VW auf der B30 von Biberach kommend unterwegs. Sie war an der Anschlussstelle Biberach-Nord abgefahren und bog an der Einmündung zur L 267 nach links ab. Dabei hatte sie wohl nicht auf die Vorfahrt eines 25-Jährigen geachtet. Der war mit seinem BMW und seinem gleichaltrigen Beifahrer in Richtung Maselheim-Äpfingen unterwegs. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Bei dem heftigen Aufprall wurde der BMW nach links abgewiesen. Dort stieß er gegen einen Wegweisen und fuhr anschließend eine Böschung hinauf. Nach rund 15 Meter abseits der Straße kam er in einem Acker zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die drei Unfallbeteiligten zum Teil schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort und brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt war an der Unfallstelle. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro, den am BMW auf ca. 40.000 Euro. Rund 500 Euro beträgt der Schaden an dem Wegweiser. Auf die Fahranfängerin kommt nun eine Anzeige zu.

