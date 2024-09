Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Beschädigtes Baustellenmaterial - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Zeit von Samstag, 21.09.2024, ca. 00:00 Uhr bis Sonntag, 22.09.2024, ca. 06:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K 4985 (Landstraße) in Waldau. Etwa in der Dorfmitte verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im Bereich einer Baustelle an einem Fußgängerüberweg in die Baustellenbeschilderung. Das Absperrmaterial und das Fahrzeug des Fahrzeuglenkers wurden dabei beschädigt. Am Unfallort konnten einige Fragmente von Fahrzeugteilen des Unfallflüchtigen aufgefunden werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 076519336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell