POL-SU: E-Scooter und Fahrräder vom Pausenhof gestohlen

Troisdorf (ots) - Am Freitagabend (21. März) kam es in Troisdorf innerhalb weniger Minuten zu zwei Raubdelikten. Die Täter entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 22:25 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 52-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Farnweg" in Spich. Er gab sich als Kriminalpolizist aus, zog ...

mehr