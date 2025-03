Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brandserie in Hennef - Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz

Hennef (ots)

In der Nacht zum 25. März meldete die Rettungsleitstelle der Polizei gegen 02:20 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße in Hennef. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer in einem frei zugänglichen Abstellraum, der über den Innenhof erreichbar ist, bereits gelöscht. Dort untergestelltes Mobiliar wurde zerstört.

Während der Sachverhaltsaufnahme meldeten Anwohner innerhalb weniger Minuten weitere Brände in Hennef.

Unweit des ersten Einsatzortes brannte auf der Mittelstraße ein Radlader auf dem Gelände eines Autohändlers. Das Feuer griff auf zwei angrenzende Reifencontainer über, die ebenfalls stark beschädigt wurden.

Zur gleichen Zeit brannte in der Straße "Auf dem Liemerich" ein Wohnanhänger. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und alarmierte den Eigentümer und die Feuerwehr. Der Wohnwagen wurde vollständig zerstört.

Kurz darauf ging eine weitere Brandmeldung ein. In der Hanftalstraße brannte ein Ford Pkw in einer Garage. Der Innenraum des Fahrzeugs war ausgebrannt. Möglicherweise wurde die Heckscheibe eingeschlagen, um das Feuer zu legen.

Ein weiteres Fahrzeug, ein Citroen Wohnmobil, brannte in der Einfahrt eines Reihenhauses. Auch hier wurde der Innenraum stark beschädigt.

Die Brandserie riss nicht ab, da schon das nächste Feuer gemeldet wurde. In der Edgovener Straße war eine Mülltonne mutmaßlich angezündet worden. Das Feuer beschädigte dabei einen Stromverteilerkasten und einen Gartenzaun.

Vermutlich ebenfalls im Zusammenhang mit der Tatserie steht die Inbrandsetzung eines Müllcontainers auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters an der "Obere Siegstraße". Der Brand wurde um 00.45 Uhr gemeldet und durch die Feuerwehr gelöscht. Der Rollcontainer wurde völlig zerstört.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Tatorte musste von einem Tatzusammenhang und hinsichtlich der Begehungsweise von einer Vorsatztat ausgegangen werden. Die Polizei setzte umgehend alle verfügbaren Kräfte, unterstützt durch Polizeikräfte aus Köln, Bonn, dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und dem Erft-Kreis, im Stadtgebiet Hennef ein.

Die Beamten vor Ort erhielten Hinweise auf einen polizeibekannten 30-Jährigen, der in der Nähe der Tatorte wohnt. Im Rahmen der Fahndung wurde somit auch diese Adresse aufgesucht. Bei Erblicken der uniformierten Kräfte begann er, diese mit verschiedenen Gegenständen, u.a. mit Glasflaschen zu bewerfen, woraufhin der Mann zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Da ein konkreter Tatverdacht im Zusammenhang mit den Bränden gegen den Hennefer bislang nicht belegt werden konnte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Bränden dauern an und beinhalten auch Prüfung einer möglichen Täterschaft des 30-Jährigen.

Am Morgen meldeten Anwohner zahlreiche Sachbeschädigungen. An mindestens neun geparkten Autos in der Sonnenburgstraße, der Dondorfer Straße, dem Lisa-Meitner-Weg, der Blankenberger Straße, der Kurhausstraße und der Siegtalstraße wurden Scheiben eingeschlagen. In der Straße "Auf dem Blocksberg" stellte der Besitzer eines Wohnmobils fest, dass ein Fenster eingeschlagen und die Matratze angekohlt war. Ein größerer Brand entstand nicht. Ob diese Taten mit der Brandserie zusammenhängen, wird ebenfalls untersucht. Zudem prüft die Polizei einen Zusammenhang mit dem Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Hennef-Stein am 17. März und den jüngsten Mülltonnenbränden.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi/Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell