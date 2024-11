POL-PDKO: B 42 - Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h zwischen Vallendar und Bendorf

Boppard (ots) - In den Abendstunden des 12.11.2024 wurden auf der Fahrbahn der L208 in der Nähe des Königsstuhl bei Rhens, sowie im weiteren Bereich der Fahrbahn in Richtung Waldesch, eine höhere Anzahl an Schrauben auf der Straße verteilt. Bereits in der den letzten Wochen kam es vermehrt zu gleichgelagerten Fällen. Es wird darauf hingewiesen die Strecken zwischen Waldesch und Rhens, die Hunsrückhöhenstraße ...

mehr