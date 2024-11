Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B327 in Höhe der Abfahrt Roth. Zeuge werden gesucht.

Koblenz (ots)

Um 10:54 Uhr ereignete sich heute auf der B327 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Höhe der Ortschaft Roth. Ein unfallbeteiligter PKW befuhr die B327 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn. Der andere unfallbeteiligte PKW kam mit Fahrtrichtung Koblenz entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten aus noch unklaren Gründen frontal miteinander und waren mit je einer Person besetzt. Der in Fahrtrichtung Flughafen Hahn fahrende 24-jährige Fahrzeugführer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Für die entgegenkommende 57-jährige Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Strafrechtliche Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Simmern in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführt. Die Polizeiinspektion Simmern sucht aktuell noch Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?. Diesbezüglich bittet die Polizeiinspektion Simmern um Kontaktaufnahme über die Telefonnummer 06761 921-0.

