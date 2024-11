POL-PDKO: Trunkenheitsfahrt

Bendorf (ots) - Bendorf: Im Zeitraum, von Freitag, 08.11.2024, bis Montag, 11.11.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter, in der Straße "In der Langfuhr" ein Pkw-Anhänger mit K-Kennzeichen und roter Hochplane entwendet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf PHK Sinzig Telefon: 02622-94020 pibendorf@polizei.rlp.,de Pressemeldungen der ...

mehr