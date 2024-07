Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 22.07.2024, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bexbacher Straße in Homburg. Ein bislang unbekannter Pkw drängte hierbei ein Taxi nach links von der Fahrbahn ab. Das Taxi kollidiert im Anschluss mit der dortigen Mittelleitplanke. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

