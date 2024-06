Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Geschädigten- und Zeugenaufruf - Mann bedroht und beleidigt Reisende in Regionalbahn

Hauenstein/ Landau in der Pfalz (ots)

Am 24. Juni 2024 konnten zwei Zeugen ab ca. 14:07 Uhr nach ihrem Zustieg in die RB 55 am Haltepunkt Hauenstein (Mitte) beobachten, wie ein Mann andere Reisende verbal bedrohte und beleidigte. Die beiden Zeugen informierten die Polizei über den Sachverhalt, der anschließend nach Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof in Landau durch die Streifenbeamten aufgenommen wurde. Der 40-jährige Beschuldigte sowie die beiden Zeugen konnten angetroffen werden. Die mutmaßlich Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen müssen den Zug bereits vor dem Halt in Landau verlassen haben und konnten daher nicht durch die Bundespolizei festgestellt werden.

Geschädigte dieses Vorfalls sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

