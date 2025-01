Polizeiinspektion Celle

POL-CE: "HerzSchlag - wenn aus Liebe Gewalt wird" Wanderausstellung kommt nach Celle

Celle (ots)

Dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Celle ist es gelungen, die Wanderausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" im Zeitraum vom 08. bis 30. Januar nach Celle zu holen. Die interaktive Wanderausstellung unter der Schirmherrschaft von Daniela Behrens, Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, wurde vom Landeskriminalamt Niedersachsen ins Leben gerufen. Die Ausstellung ist insbesondere für Schulklassen aber auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger konzipiert. Mit der HerzSchlag-Kampagne möchte die Polizeiinspektion Celle insbesondere Jugendliche ab der neunten Klasse ansprechen, die häufig ihre ersten eigenen Beziehungen erleben. Genau hier möchte die Kampagne präventiv ansetzen und die jungen Menschen aufklären, informieren, sensibilisieren und bestärken, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu schützen. Die Kampagne leistet einen präventiven Beitrag, um insbesondere junge Leute für das Thema (Ex-)Partnerschaftsgewalt zu sensibilisieren und über Formen physischer und psychischer Gewalt aufklären, teilt der Leiter des Präventionsteams und Beauftragter für Jugendsachen der Celler Polizei, Kriminalhauptkommissar Christian Riebandt mit. Vom 09.01. bis 17.01. sowie vom 27. bis 30. Januar wird die Wanderausstellung in insgesamt 13 weiterführenden Schulen in Stadt und Landkreis Celle zu Gast sein. Ziel der Kampagne ist, zur Sensibilisierung und zu umfassender Information beizutragen. Mit verschiedenen interaktiven Beiträgen wie Kurzfilmen und Interviews mit Betroffenen und Expertinnen und Experten wird das Thema Gewalt in Paarbeziehungen in seinen unterschiedlichen Facetten dargestellt und beleuchtet. Fragen wie: Was ist eine Gewaltbeziehung? Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich von Gewalt in der Partnerschaft betroffen bin? Wann gehe ich zur Polizei? Was macht die Polizei? Auf diese und viele andere Fragen gibt die Ausstellung fundierte Antworten und zeigt Wege auf. Partnerschaftliche und häusliche Gewalt kommen in Stadt und Landkreis Celle sowie in allen gesellschaftlichen Gruppen vor, unabhängig von Herkunft oder Alter. "Häusliche Gewalt hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft aber auch mit einem starken Netzwerk Häusliche Gewalt zusammenstehen und eine klare Haltung gegen Gewalt einnehmen. Mit der HerzSchlag-Kampagne wollen wir die Gesellschaft in diesem Kontext informieren und sensibilisieren. Ziel ist unter anderem, schon frühzeitig über Gewalt und deren Erscheinungsformen aufzuklären. Wichtig ist zudem, dass Betroffene die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Hierzu müssen wir ihr Vertrauen gewinnen, sich an die Polizei beziehungsweise an die Beratungsstellen Häusliche Gewalt zu wenden", macht Christian Riebandt deutlich. Zusätzlich wird die Wanderausstellung HerzSchlag auch für gut eine Woche in der Halle 13 der Celler CD-Kaserne zu Gast sein. Vom 20. - 23. Januar soll auch die Öffentlichkeit über dieses wichtige Thema informiert werden. Jeweils von 14.00 bis 19.00 Uhr wird das Präventionsteam der Celler Polizei mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Beratungsstellen aus dem Celler Netzwerk für häusliche Gewalt vor Ort sein und Fragen beantworten. "Wir möchten das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen und Mädchen als eine gesamtgesellschaftliche Problematik schärfen. Veränderungen im Umgang mit Gewalt können nur dann erreicht werden, wenn sich viele in der Gesellschaft gegen Gewalt einsetzen", erklärt auch der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Leitender Polizeidirektor Frank Freienberg, der die Eröffnung der Ausstellung in der CD-Kaserne in der Auftaktveranstaltung am 20. Januar begleiten wird. Unter anderem wird es ab 15.00 Uhr Grußworte von Frank Freienberg und Kai Thomsen als Geschäftsführer der CD-Kaserne geben. Frau Lena Kramer aus dem Landeskriminalamt wird die Ausstellung an dem Tag mit einem Vortrag thematisch bereichern. "Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dieses Thema sichtbar zu machen, damit keiner mehr wegschaut", so der Christian Riebandt als Leiter des Präventionsteams. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen - sei es, um sich zu informieren, um Betroffene in ihrem Umfeld besser unterstützen zu können oder weil sie selbst von partnerschaftlicher oder häuslicher Gewalt betroffen sind. "Die Verhinderung von häuslicher Gewalt ist mir ein persönliches Herzensthema. Die HerzSchlag-Kampagne des LKA Niedersachsen ermöglicht jetzt auch gezielt jungen Menschen sich für dieses Phänomen zu sensibilisieren und zu informieren", unterstreicht Frank Freienberg. In Celle gibt es ein breites Bündnis von Fachkräften, die vernetzt zum Thema häusliche Gewalt in einem Runden Tisch zusammenarbeiten. "Wir setzen uns dafür ein, der Verpflichtung nachzukommen, die sich aus der Istanbul-Konvention ergibt. Für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, soll die Möglichkeit bestehen, zeitnah eine Beratung zu erhalten, die in Ortsnähe zu erreichen ist", betonen Christian Riebandt als auch seine Kollegin Cosima Bauer, Beauftragte für Kriminalprävention der PI Celle. Interessierte Gäste sind herzlich eingeladen die Wanderausstellung in der CD-Kaserne zu besuchen. Weitere Informationen zu der Ausstellung gibt es unter https://herzschlag-kampagne.de/

