POL-CE: 2. Zeugenaufruf zu Unfall am 11.12.2024 zwischen Nienhagen und Papenhorst

Celle (ots)

Bereits am 12.12.2024 wurde ein Zeugenaufruf der Polizei Celle veröffentlicht, bei dem nach Zeugen zu einem Unfall zwischen Nienhagen und Papenhorst gesucht wurde.

Wie nun bekannt geworden ist, kam es im Vorfeld zu diesem Unfall am 11.12.2024 zwischen 16:30 Uhr bis 17 Uhr zu einem Erstvorfall auf der B3, aus Hannover kommend in Richtung Celle fahrend. Zwei Fahrzeuge, ein mutmaßlicher blauer VW Golf, ohne Kennzeichen am Fahrzeugheck, gefolgt von einem Pkw mit Celler Kennzeichen, befuhren gemeinsam die B 3 in Richtung Celle. Bei einer Geschwindigkeit von ca. 100 Km/h soll bei dem VW Golf dauerhaft das Warnblinklicht eingeschaltet gewesen sein. Bei dem Fahrer/ der Fahrerin blauen Golf könnte es sich um den späteren Unfallverursacher auf der Nienhagener Straße handeln. Möglicherweise kann der Fahrer/ die Fahrerin des nachfolgenden Pkw's mit Celler Kennzeichen oder anderer Verkehrsteilnehmende, die zu diesem Zeitpunkt auf der B3 in Richtung Celle unterwegs gewesen sind, Angaben zu dem blauen Golf und Insassen machen. Die Polizei Wathlingen bittet diesbezüglich um Hinweise unter der Rufnummer: 05141-2770.

