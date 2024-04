Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, dem 07.04.2024 kamen die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau in der Wachsenburgstraße in Ichtershausen zum Einsatz. Hier war durch bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurden. Außerdem wurden weitere Hauseingangstüren derart beschädigt, dass ebenfalls von Einbruchsversuchen ausgegangen werden kann. Anwohner, die in der Zeit von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der oben genannten Dienststelle. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell