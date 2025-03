Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Diebstähle an einem Tag

Hennef/ Troisdorf (ots)

Am Dienstag (25. März) fiel ein 48 Jahre alter Mann aus Düsseldorf gleich zwei Mal wegen Diebstählen auf. Zunächst verletzte der Düsseldorfer bei einem räuberischen Diebstahl in Hennef eine andere Person leicht. Gegen 07:45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, in einem Geschäft am Adenauerplatz zu beobachten, dass ein Verdächtiger von diversen Kleidungsstücken die Etiketten abreiße und in einer Tasche verstaue. Der 41 Jahre alte Zeuge gab an, den Fremden bereits darauf angesprochen zu haben, dass dieser die Sachen bezahlen müsse. Der Unbekannte zeigte daraufhin eine EC-Karte und gab vor, die Kleidung später an der Kasse kaufen zu wollen. Noch während des Telefonates mit der Polizei gab der 41-Jährige dann an, von dem mutmaßlichen Ladendieb unvermittelt geschlagen worden zu sein. Danach flüchtete er aus dem Geschäft, ohne die Gegenstände in seiner Tasche zu bezahlen. Der leicht verletzte Zeuge rief einen weiteren Mitarbeiter zur Hilfe. Zu zweit folgte man dem Fremden und gab der Polizei den Standort durch. Diese kam auch schnell hinzu und traf den Tatverdächtigen auf dem Marktplatz in Hennef an. Der 48-Jährige konnte sich nicht ausweisen und stritt einen Diebstahl ab. Eine weitere Zeugin kam hinzu und gab an, dass der Mann eine ganze Palette Blumen vor ihrem Geschäft umgestoßen habe. Da ihn nunmehr drei Zeugen zweifelsohne wiedererkannten und bei ihm Diebesgut aus dem Geschäft am Adenauerplatz aufgefunden werden konnte, nahmen die Polizisten den Düsseldorfer vorläufig fest und brachten ihn auf die Polizeiwache in Troisdorf. Nach der Identitätsfeststellung und Abschluss aller weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er mangels Haftgründen gegen 14:45 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt. Offenbar begab sich der Freigelassene unmittelbar in die Troisdorfer Innenstadt und suchte dort ein Sportgeschäft an der Kölner Straße auf. Nach Angaben einer Verkäuferin zog er sich neue Schuhe an und gab vor, diese mittels EC-Karte zahlen zu wollen. Als eine Bezahlung mit der Karte mehrfach nicht möglich war, verließ der Mann trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben das Geschäft mit den neuen Schuhen an den Füßen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Düsseldorfer in Tatortnähe angetroffen und erneut vorläufig festgenommen werden. Auch diese Festnahme endete gegen 22:00 Uhr wegen fehlender Haftgründe. Der 48-Jährige muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl und wegen Ladendiebstahls verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell