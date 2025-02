Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vollbrand von Mülltonne beschädigt Wohnhaus; Fußgängerin von LKW erfasst

Stadt Offenbach (ots)

1. Vollbrand von Mülltonne beschädigt Wohnhaus

Eine Person mit Rauchgasvergiftung und geschätzte 250.000 Euro Schaden sind die Bilanz von Polizei und Feuerwehren aus Offenbach und Frankfurt nach einem Brand am Samstagabend gegen 20.35 Uhr in der Strahlenberger Straße an einem Hochhaus. Zunächst geriet eine Mülltonne in Vollbrand, wodurch weitere Mülltonnen sowie zum Abtransport bereitgestellter Sperrmüll in Brand gerieten. Das Feuer griff dann auf die Gebäudewand des Wohnhauses über, so dass der Ruß bis in den siebten Stock sichtbar war. Das Treppenhaus war kurzfristig aufgrund des Qualmes nicht betretbar, jedoch hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069 - 8098 1234 entgegen.

2. Fußgängerin von LKW erfasst

Im verkehrsberuhigten Bereich des Buchrainweges (100er Hausnummern) übersah am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr der Fahrer eines Lastwagens beim Rangieren eine 74-jährige Fußgängerin und stieß mit dem Außenspiegel gegen sie. Obwohl der 66-jährige Fahrer des Iveco-Lkw schnellstmöglich anhielt, stürzte die Offenbacherin und geriet unter das Fahrzeug. Sie musste befreit und mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der möglicherweise schweren Verletzungen wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Offenbach, wo weitere Zeugenhinweise unter der 069 - 8098 5100 entgegengenommen werden.

Offenbach am Main, 09.02.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

