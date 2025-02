Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden - Hanau - Klein Auheim

Hanau (ots)

Bereits am Abend des 07.02.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Darmstädter Straße / Fasaneriestraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 43a zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Mercedes GLC und einem weißen Audi A6. Bei dem Zusammenstoß wurden die 43-jährige Fahrerin des Mercedes und ihre 33-jährige Beifahrerin, beide aus Hamburg, leicht verletzt. Der 20-jährige Fahrer des Audi aus Hanau wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Beifahrerin des Mercedes und der Fahrer des Audi wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 40.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eventuelle Beobachtungen der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 01681 95970 zu melden.

Offenbach am Main, 08.02.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell