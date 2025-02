Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erster Polizeihauptkommissar Ronald Ehmann in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Nach 43 Jahren engagierten Dienstes für die Polizei Hessen wurde Ronald Ehmann als Leiter der Polizeistation Mühlheim am Main bereits am heutigen Freitag feierlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Erste Polizeihauptkommissar tritt mit Ablauf des Monats Februar dann auch offiziell in die Pension ein.

Seine polizeiliche Laufbahn, die im Jahr 1981 begann, verbrachte er - abgesehen von einer kurzen Verwendung in Darmstadt - ausschließlich innerhalb der Polizeidirektion Offenbach, in der er in den letzten Jahren mehrere Führungsämter ausübte. Im Januar 2022 wurde er schließlich an die Spitze der Mühlheimer Dienststelle berufen, deren Geschicke er bis zuletzt leitete.

Im Beisein zahlreicher Kolleginnen und Kollegen, Mühlheims Bürgermeister Dr. Alexander Krey sowie langjährigen Weggefährten erhielt Ehmann nun seine Ruhestandsurkunde aus den Händen seiner Direktionsleitung. Ehmann fasste in seiner Ansprache mit einem Zitat von Wilhelm von Humboldt "Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben" seine jahrzehntelange Dienstzeit bei der Polizei mit zahlreichen Anekdoten zusammen und betonte damit, dass ihm immer der Kontakt mit dem Menschen im Vordergrund stand. Die Anwesenden würdigten ihn als empathischen Polizisten mit großer Erfahrung, exzellenter Vernetzung und einem klaren Kompass für die Polizeiarbeit.

Der Übergang in der Führung der Polizeistation Mühlheim verläuft nahtlos: Seine Nachfolge tritt kommissarisch Polizeihauptkommissar Timo Knapp an, der zuletzt stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeistation Neu-Isenburg war und umfangreiche Erfahrung in der Polizeiarbeit mitbringt.

Das Polizeipräsidium Südosthessen bedankt sich herzlich bei Herrn Ehmann und wünscht ihm alles Gute für den Ruhestand, in dem er noch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und dem Golfspielen nachgehen will. Gleichzeitig heißen wir Herrn Knapp herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit zum Wohle der Sicherheit in der Mühlenstadt.

Offenbach 07.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell