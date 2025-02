Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dacia Duster musste ausweichen und touchierte Leitplanke;2. Unbekannter beschädigt Schaufenster zweier Geschäfte und Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Dacia Duster musste ausweichen und touchierte Leitplanke - Autobahn 66 / Anschlussstelle Langenselbold

(cb) Auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda kam es am Donnerstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht, weshalb nun die Polizeiautobahnstation Langenselbold die Ermittlungen übernommen hat. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines weißen Dacia Duster mit HU-Kennzeichen war gegen 7.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Gründau/Rothenbergen in Richtung Fulda auf der linken der beiden Fahrspuren unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen SUV fuhr mit seinem Wagen auf der rechten Fahrspur, beschleunigte sein Fahrzeug und wechselte auf Höhe des Duster auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er vermutlich den weißen Dacia, welcher nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver touchierte der Dacia-Fahrer die Mittelschutzplanke und beschädigte sein Fahrzeug über die komplette linke Fahrzeugseite. Der am Unfall beteiligte SUV-Fahrer mit GN-Kennzeichen setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Dacia entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Zeugen setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung.

2. Unbekannter beschädigt Schaufenster zweier Geschäfte - Hanau

(lei) Einen geschätzten Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro hinterließ ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag an einem Dönerimbiss sowie einem angrenzenden Friseurladen in der Lamboystraße 15. Kurz nach Mitternacht hatte ein Zeuge die Polizei darüber informiert, dass der mit einer Kapuze bekleidete Mann die Schaufenster der beiden Geschäfte beschädigt hatte und dann in unbekannte Richtung geflüchtet war. Aus welcher Motivation heraus er das tat, ist bislang unklar. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau I entgegen (06181 100-120).

3. Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht - Rodenbach

(lei) Nach einem Wohnungseinbruch am späten Donnerstagabend in der Straße "Am Alten Sportplatz" in Oberrodenbach bittet die Kriminalpolizei um weitere Hinweise. Ausgangspunkt der Ermittlungen war zunächst die Mitteilung über ausgelöste Überwachungskameras sowie angeschaltetes Licht in dem Einfamilienhaus, obwohl die Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Vor Ort stellte die Polizei dann fest, dass der oder die Täter offenbar versucht hatten, die Terrassentür aufzubrechen. Als sie dort nicht weiterkamen, hebelten sie die Haustür auf, ehe sie anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Jedenfalls entstand bei der Tat, die sich zwischen 21.45 Uhr und 23.10 Uhr zutrug, Sachschaden an den beiden Türen. Weitere Hinweise zu den Unbekannten bitte an die Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

Offenbach 07.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell